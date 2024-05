Non solo per il Bologna e Thiago Motta , ormai pronto a unirsi alla Juventus. Anche per Stefanoe ilè tempo di addio, tanto che secondo Calciomercato.com la dirigenza rossonera e l'entourage dell'allenatore hanno trovato già questa mattina l'accordo definitivo sulla risoluzione consensuale del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, concordando la buonuscita in favore del tecnico emiliano. Il comunicato ufficiale è atteso per domani mattina (venerdì 24 maggio), prima dell'ultima conferenza stampa di Pioli da allenatore del Milan alla vigilia della partita contro la Salernitana.