Ile Stefanosi diranno addio tra poche settimane, ormai non ci sono più dubbi. La società rossonera ha preso la sua decisione definitiva, non proseguirà il rapporto con il tecnico emiliano e avrà un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione.ESONERO COMUNICATO - La notizia era nell'aria già da settimane, ma oggi il Milan ha fatto un passo concreto: come raccolto da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha comunicato a Pioli la volontà di non proseguire il rapporto lavorativo, chiudendolo con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto (30 giugno 2025).