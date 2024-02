La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un centrocampista di qualità da inserire in rosa al termine della stagione e in vista della prossima. Il nome che è tornato nei radar, riferisce calciomercato.com, è quello di Maurits Kjaergaard, centrocampista danese, mancino di piede, fisicamente importante dato che è alto 1 metro e 92 di proprietà del Red Bull Salisburgo con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2026. Trattato in passato anche da Milan, Inter e Napoli, ha all'attivo 17 presenze 2 gol e 7 assist fra Bundesliga austriaca e Champions League.