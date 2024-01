Nonostante le parole di Cristiano Giuntoli, la Juventus non ha abbandonato l'idea di un'operazione low cost a centrocampo da effettuare negli ultimi giorni. Tra i profili in lista rimane Hojbjerg del Tottenham, i cui contatti si sono fermati un mese fa anche per le richieste elevate del club inglese. C'è poi Seko Fofana dell'Al-Nassr; non è escluso che se la Juventus dovesse pensarci davvero il giocatore possa scegliere di tornare in Europa dopo sei mesi nella Saudi Pro League. Lo riporta calciomercato.com.