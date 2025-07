Getty Images

CM - Mattia Perin nel mirino del Sassuolo

3 ore fa



Tra coloro che potrebbero lasciare la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato c'è il portiere Mattia Perin che vorrebbe trasferirsi in un club dove potrebbe avere un ruolo da portiere titolare e giocare con continuità. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il portiere italiano sarebbe finito nel mirino del Sassuolo neopromosso in Serie A e che gradirebbe molto un portiere di esperienza come Mattia a cui verrebbe offerto il ruolo di primo portiere. Perin si sta prendendo tempo per riflettere ma potrebbe salutare la Juventus in direzione Sassuolo.