CM - Massimiliano Allegri è la prima scelta del Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nella giornata di ieri si è svolto a Roma un summit fondamentale per il futuro del Milan. Il CEO rossonero Giorgio Furlani ha incontrato Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio e attualmente in pole position per ricoprire lo stesso ruolo al Milan. L’incontro è durato circa tre ore e, pur non avendo ancora portato alla firma del contratto, ha gettato solide basi. Resta da definire la durata dell'accordo: Tare chiede un triennale, mentre il club vorrebbe fermarsi a due stagioni. Nuovi colloqui sono attesi nei prossimi giorni, ma la sensazione è che si tratti solo di una questione di tempo.

Uno dei punti chiave del confronto è stato anche il futuro allenatore rossonero. Con Sergio Conceicao in uscita, Furlani vuole giocare un ruolo determinante nella scelta del nuovo tecnico. Il nome caldo è quello di Massimiliano Allegri, gradito sia al CEO sia al patron di RedBird, Gerry Cardinale. L’eventuale arrivo di Tare rafforzerebbe ulteriormente la candidatura del tecnico livornese.Restano saldi al loro posto Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, entrambi favorevoli all’ingresso di Tare. Moncada tornerà a concentrarsi sull’area scouting, mentre Ibra aveva già suggerito Tare come profilo ideale per il ruolo.