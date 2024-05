Anche Calciomercato.com conferma le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi: lasta preparando l'assalto a Mason, attaccante inglese classe 2001 che nel periodo di prestito alsembra essere rinato, lasciandosi alle spalle la brutta parentesi personale che aveva spinto ila non puntare più su di lui. Ora, di fatto, i Red Devils lo hanno messo in vendita, con l'obiettivo di incassare una cifra vicina ai 30 milioni: i bianconeri contano di investirne circa la metà, un'impresa per cui potrebbero anche essere agevolati dalla data di scadenza del contratto del giocatore, fissata nel 2025.