nel corso della prossima estate. In questo 2024 il suo rendimento è crollato con solo 4 gol all'attivo e, da quando c'è De Rossi in panchina, sempre più boa d'attacco e meno finalizzatore. Numeri troppo bassi per il giocatore più pagato della rosa e per cui, per trattenerlo in estate, servirebbe uno sforzo monstre fra costo cartellino e ingaggio, scrive calciomercato.com. Per acquistarlo dal Chelsea serviranno non meno di 43 milioni per il cartellino e non meno di 18 milioni annui al lordo di ingaggio, troppi per le casse giallorosse, soprattutto se non dovesse arrivare la Champions. In più sono tornate a risuonare le sirene della Saudi Pro League che già la scorsa estate lo aveva tentato e che, sebbene ridurrà di molto gli esborsi rispetto a soltanto un anno fa, oggi cercherà acquisti più mirati e utili ai progetti sportivi delle proprie squadre.