CM - L'Inter accelera per De Winter: era a San Siro per la Champions, la Juve l'aveva ceduto per soli 8 milioni

Getty Images

L'si prepara a vivere un finale di stagione decisamente intenso. I nerazzurri, infatti, il prossimo 31 maggio sfideranno ilnella finalissima di, in programma all'Allianz Arena. Una notte da brividi che proclamerà la squadra campione d'Europa: i nerazzurri vanno a caccia del quarto sigillo europeo, mentre per il Paris si tratterebbe della prima Coppa dei Campioni della sua storia.Se il presente è tutto indirizzato all'atto finale di Champions, ma anche alla lotta Scudetto con l'Inter che comunque proverà a recuperare i tre punti che la separano dal Napoli, attuale capolista della Serie A. Poi si penserà al mercato, e con quello ai tasselli da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi, che andrà necessariamente ritoccata in alcuni suoi punti nevralgici.

Obiettivo De Winter



Uno dei reparti che necessita di una sensibile opera di restyling è ovviamente quello difensivo. I 37 anni di Acerbi e i 33 di De Vrij, impongono riflessioni e soprattutto innesti in grado di abbassare l'età media del reparto. Come riferito da Calciomercato.com, in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe finito Koni De Winter, difensore centrale di proprietà del Genoa, con un passato alla Juventus. Il Genova valuta il suo difensore, che può agire sia da centrale in un pacchetto a quattro che da braccetto in un sistema difensivo a tre, attorno ai 25 milioni di euro.



I nerazzurri vorrebbero provare ad affondare il colpo proprio dopo la finale di Champions, con l'obiettivo di avere il giocatore già a disposizione per il Mondiale per Club, sfruttando la finestra speciale riservata ai club che prenderanno parte alla rassegna mondiale.



Alla Juve non ha mai esordito

Il difensore belga, classe 2002, è cresciuto nello Zulte, ma a portarlo in Italia è stata la Juventus che, dopo averlo fatto sbarcare a Torino nel 2018, l'ha inserito all'interno del suo settore giovanile. In bianconero non ha mai esordito in prima squadra e così sono arrivati i prestiti all'Empoli e poi al Genoa che, la scorsa estate, ha scelto di riscattare il suo cartellino versando nelle casse della Juventus 8 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.