CM - Le 'ultime parole' di Conte al Napoli. Le differenze con la Juventus

Redazione Calciomercato

«Per le grandi squadre, uno Scudetto in più o in meno non cambia la storia. Ma per una piazza come Napoli ha un valore storico». Le parole dinon sono mai casuali, e anche stavolta vanno interpretate con attenzione. Il tecnico azzurro sottolinea una verità chiara: mentre in club abituati a vincere tutto diventa più ordinario, a Napoli ogni traguardo assume un peso diverso. Due anni fa, il titolo era arrivato dopo oltre trent’anni di attesa, dai tempi di Maradona. È naturale che un ambiente non abituato a vivere certi scenari si carichi di emozioni forti, ansia e tensioni. E Conte, da navigato gestore, prova a contenere la pressione, cercando di mantenere l’equilibrio in vista delle ultime due partite decisive.



Cosa si nasconde dietro le parole di Conte



Conte lascerà il Napoli?

Napoli si trova ora in una corsa punto a punto con l’Inter per lo Scudetto, e l’alta posta in gioco amplifica inevitabilmente le aspettative. L’ambiente, già di suo passionale e coinvolgente, rischia però di diventare anche un fattore destabilizzante. Il tecnico pugliese tenta così di alzare un muro protettivo attorno alla sua squadra, provando al contempo a valorizzare il cammino fin qui compiuto, ben oltre i pronostici di inizio stagione. Una cavalcata che ha alimentato speranze enormi, forse anche oltre quanto preventivato, e che ora va gestita con lucidità.Ma nella riflessione disi nasconde anche un confronto scomodo: a Napoli non c'è la consuetudine con i grandi obiettivi come può esserci a Torino o Milano. Un’osservazione che potrebbe non essere gradita a tutti, a partire dallo stesso presidente, che negli ultimi anni ha consolidato il club nelle zone alte della classifica, portandolo a frequentare stabilmente l’Europa.Le parole di Conte arrivano in un momento particolare: il suo nome è tornato con insistenza accostato alla Juventus, tra voci di mercato che ipotizzano un suo addio a fine stagione. Nemmeno la promessa di un mercato estivo ambizioso – con il reinvestimento dei soldi derivanti dalla probabile cessione di Osimhen e magari anche di Anguissa – sembra bastare a fugare i dubbi. I profili accostati al Napoli in questi giorni – da Beukema a De Bruyne, fino a Jonathan David – sono nomi altisonanti, in linea con la fame di successi del tecnico. Eppure il nodo sembra essere anche di natura relazionale: il feeling iniziale con il presidente e con il ds Manna, già incrinato dal mancato intervento a gennaio per rinforzare la rosa (soprattutto sulle corsie esterne e in difesa), potrebbe essersi deteriorato.Conte sa bene che a Napoli le pressioni sono forti, ma non troppo dissimili da quelle che troverebbe eventualmente alla Juventus. Anche se a Torino l’aria è cambiata:In casa bianconera si respira un’aria da rifondazione, una rivoluzione tecnica e forse anche societaria. In questo contesto, il ritorno di Conte – che conosce profondamente l’ambiente e porta in dote una comprovata cultura della vittoria – rappresenta un’ipotesi concreta e gradita anche alla tifoseria.Il contratto di Conte con il Napoli scade nel 2027 e prevede uno stipendio di 6 milioni di euro più bonus. Ma il tecnico non è nuovo ai cambiamenti improvvisi: la sua è una fame costante di sfide, di stimoli, di obiettivi da raggiungere. Dopo aver riportato il Napoli ai vertici, chiudendo una stagione che l’anno scorso era finita con un deludente decimo posto, e dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League,Eppure, dietro le sue parole si intravede il profilo di un possibile commiato.Un addio, magari già scritto, ma da ufficializzare solo a fine corsa. Perché la stagione va chiusa nel modo migliore. Poi, spazio al futuro. Con voci sempre più insistenti che parlano di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri a Napoli, a prendere il posto lasciato libero da Conte. Esattamente come accadde alla Juventus undici anni fa.