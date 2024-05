Lasi prepara a compiere un passo significativo nella sua ricostruzione, segnando l'inizio di un nuovo capitolo dopo un "anno zero" tumultuoso. E il primo mattone per questa trasformazione sarà proprio la scelta dell'allenatore.È un curioso scherzo del destino che la prima partita della Juventus dopo la tanto agognata qualificazione alla Champions League e la finale di Coppa Italia sarà contro ildi. Motta, considerato il principale candidato per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconera, potrebbe così incarnare simbolicamente il passaggio di testimone verso un nuovo corso.Mentre ilfesteggerà la storica qualificazione alla, la Juventus osserverà da vicino il confronto tra i due allenatori, un momento che potrebbe segnare anche un importante avvicendamento. Indipendentemente da chi sarà il nuovo tecnico bianconero, la scelta di Giuntoli sicuramente si orienterà verso un profilo di allenatore con una visione calcistica diversa da quella di Allegri.Il calcio è in costante evoluzione e la Juventus è determinata a restare al passo con i tempi, abbracciando nuove idee e filosofie di gioco. La decisione sull'allenatore non sarà presa alla leggera: sarà un momento cruciale che segnerà il percorso futuro del club. Ne scrive Calciomercato.com.