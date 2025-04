CM - La Juventus vuole tenere Renato Veiga, il Chelsea fissa il prezzo

2025 Getty Images

Renato Veiga, la strategia della Juventus

In casa Juventus si lavora già con lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Dopo un’annata di transizione, la dirigenza bianconera punta a rinforzare la squadra senza però stravolgerla. Cristiano Giuntoli , responsabile dell’area tecnica, è convinto di avere già costruito una base solida su cui innestare pochi ma mirati rinforzi, con l’obiettivo di alzare il livello della rosa mantenendo un equilibrio tecnico ed economico.Tra le priorità figura la gestione dei giocatori arrivati in prestito. Per Pierre Kalulu, il riscatto dal Milan è praticamente definito, ma il vero nodo da sciogliere è quello legato a Renato Veiga. Il giovane portoghese, arrivato a gennaio dal Chelsea con la formula del prestito secco, ha impressionato per personalità, visione di gioco e qualità nella costruzione dal basso, diventando in poche settimane un punto di riferimento importante per la Juventus.

Il problema è che la formula del trasferimento non prevedeva alcuna opzione per il riscatto. E ora da Londra giungono segnali tutt’altro che positivi: l’allenatore Enzo Maresca, che conosce bene Veiga, sarebbe intenzionato a riportarlo al Chelsea per inserirlo nel nuovo progetto tecnico. Inoltre, il club inglese sarebbe disposto a trattare solo a fronte di un’offerta importante, stimata intorno ai 50 milioni di euro.Una cifra che in questo momento rappresenta un ostacolo significativo per la Juventus, che non intende investire una somma così elevata per un solo giocatore. Per questo motivo Giuntoli starebbe già valutando una strategia alternativa: chiedere un rinnovo del prestito per un’altra stagione, così da rimandare l’eventuale investimento e continuare a valorizzare un talento che ha già mostrato di poter fare la differenza.La trattativa sarà tutt’altro che semplice, ma alla Continassa si farà di tutto per trattenere Veiga. Il suo profilo rispecchia esattamente l’identikit del nuovo corso juventino: giovane, tecnico e con grande margine di crescita.