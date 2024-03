Quale sarà il futuro di Alcaraz?



L'idea di Giuntoli su Alcaraz

Arrivato nel mercato di gennaio per rafforzare il centrocampo della Juventus, Carlos Alcaraz ha disputato quattro partite , di cui solo una da titolare e una intera. Tuttavia, le ultime due partite contro Atalanta e Genoa, entrambe terminate in pareggio, sono sfuggite al suo contributo a causa di un infortunio al bicipite femorale della coscia destra.Attualmente, e si prevede che potrebbe tornare a disposizione per la prossima partita, o al massimo per quella successiva contro la Fiorentina.Nel frattempo, la Juventus sta considerando attentamente come gestire la situazione di Carlos Alcaraz in vista del mercato estivo. Il giocatore è stato acquisito in prestito dal Southampton per 3,7 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni di euro. Questa cifra elevata è stata inserita dai bianconeri come parte di una strategia per convincere il club inglese a cederlo a gennaio. Tuttavia, è improbabile che la Juventus decida di acquisire Alcaraz a titolo definitivo a quelle cifre.. Si prevede che il club si siederà al tavolo con il Southampton per rinegoziare l'accordo. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di proporre un rinnovo del prestito, eventualmente discutendo nuove cifre che si adattino meglio alle esigenze della Juventus.Carlos Alcaraz era un obiettivo da tempo per Cristiano Giuntoli, che lo aveva seguito già ai tempi del Napoli., il quale aveva approvato l'idea e ne riconosceva il potenziale. Giuntoli aveva analizzato attentamente il giocatore ed era convinto che potesse avere successo nel calcio italiano.Tuttavia, la trattativa con il Southampton non è mai decollata. Anzi, non è mai nemmeno partita: Giuntoli ha valutato i costi dell'operazione e ne ha discusso con De Laurentiis, il quale ha bloccato tutto a causa della richiesta eccessivamente alta. Così, quando il direttore sportivo ha avuto l'opportunità di portare Alcaraz in Italia, ha colto al volo l'occasione: dal Napoli alla Juventus, l'argentino è approdato in Serie A e ora sembra destinato a rimanervi.