Una rete, quella siglata dall'attaccante del Genoa Matteoieri sera con la maglia della Nazionale ha attirato sull'attaccante gli occhi di diverse estimatrici. Tra queste, anche la Vecchia Signora che, stando a quanto riferisce Calciomercato.com sarebbe alla ricerca di un vice per Dusan. L'avventura con la Vecchia Signora di Areke Moisesembra destinata a concludersi al termine della stagione attuale. Per questo Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sarebbero al lavoro per cercare un vice del centravanti serbo, per caratteristiche Matteo Retegui sarebbe ideale. Il Genoa lo valuta 15 milioni di euro, la Juventus dovrebbe fare un piccolo sforzo ma non è da escludere un suo approdo all'ombra della Mole in estate.