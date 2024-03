FACINET CONTE, LE CARATTERISTICHE



FACINET CONTE COME OSIMHEN E YILDIZ...



FACINET CONTE, LA STORIA

Cristianoè noto per la sua dote nello scovare e ricercare giovani talenti low cost, mercato esotico da scandagliare e giovani promesse da scovare. Nella sua lista dei desideri, l'ultimo nome stando a quanto riferisce Calciomercato.com è quello di Facinet. Attaccante guineano del Bastia, squadra che milita in Ligue 2. Classe 2005 (proprio come Huijsen e Yildiz) che però sta bruciando le tappe.Facinet ha un buon senso del, rapido in velocità ed abile nel dribbling. A 18 anni le estimatrici non mancano, come riferisce Calciomercato.com tra queste ci sarebbe anche il Genoa. Nell'ultima sessione di mercato i rossoblù avevano offerto tra i 3,5 e i 4 milioni per portarlo in Liguria, offerta rimandata al mittente.Conte è alto 175 centimetri. In Francia però tutti lo accostano adper caratteristiche fisiche e tecniche. In campionato, in 15 partite, ha già segnato per 5 volte. La Juventus se riuscisse ad accaparrarselo con Yildiz sarebbero due classe 2005 per l'attacco del futuro.Facinet è rimasto orfano da piccolo ed è stato cresciuto da suo zio. A soli 15 anni viene visto durante un torneo in Guinea da un agente marocchino che lo porta in patria. Qui attira l'interesse di molti club e, durante un torneo a Marrakesh, viene cercato da un procuratore che gli procura un provino col Bastia. Prima di firmare è in prova in diversi club: Rennes, Lille e Le Havre. Sceglie però di accettare la corte del Bastia e, ad agosto 2023, fa una doppietta in soli 10 minuti di gioco nella prima partita ufficiale. Da lì l'ascesa: viene convocato dalla nazionale guineana con cui segna il primo gol in amichevole contro la Nigeria del suo grande idolo: Victor Osimhen a cui tutti lo paragonano. La Juventus potrebbe accaparrarsi un giovane talento.