In passato, quando era alla ricerca di una squadra dopo l'avventura al Bayer Lewerkusenera stato accostato alla. Salvo poi la scelta della società bianconera di puntare ancora sul difensore brasiliano Alex Sandro. Così Wendell è finito al, restando comunque un osservato speciale dalla Vecchia Signora che ha sempre continuato a stimarlo in maniera particolare. Il terzino sinistro è sceso anche in campo con il Brasile attirando su di sé ancora una volta gli occhi della dirigenza bianconera quindi di Giuntoli e Manna. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza bianconera alle giuste condizioni è pronta a riprovare a portare a Torino il giocatore.