MARSIGLIA-ATALANTA, CHI OSSERVA LA JUVENTUS?

è la semifinale diin programma alle 21 di questa sera che laosserverà certamente con attenzione, in particolare in vista della sessione estiva di mercato, come riferisce Calciomercato.com. Teunsarà certamente l'osservato numero uno ma non sarà il solo.La valutazione di, Cristiano Giuntoli lo segue da tempo ma prima servirà una grande cessione per valutare l'approdo di Koop che in estate lascerà l'Atalanta molto probabilmente. Scenderanno in campo anche altri due giocatori che la Juve segue da tempo, si tratterebbe diche verrebbe impiegato in regia facendo ritornare Locatelli mezz'ala, ha una valutazione nettamente inferiore rispetto a Koopmeiners. Azzedine, classe 2000 pagato appena 8 milioni dal Marsiglia nel mercato di gennaio, non sta trovando particolare spazio e per questo potrebbe valutare un addio. Alla dirigenza bianconera piace anche parecchio Jean, camerunese classe 2000 in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, ma di proprietà del Besiktas, profilo alla Kessie. Tuttavia questo ultimo è escluso dalle liste UEFA, quindi non si potrà vedere in campo, certamente però ci sarà altro da guardare.