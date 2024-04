Laha individuato in Teunil giocatore ideale per rinforzare la propria rosa la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza bianconera cercherà di portarlo a Torino in ogni modo. Starebbe infatti pensando di inserire nella trattativa delle contropartite per ridurre il prezzo del cartellino di Koopmeiners. Tra le possibili contropartite Soulè, Iling, e Kean. L'olandese è infatti ritenuto dalla dirigenza bianconera la pedina gusta per tornare a vincere, quindi non lo lasceranno sfuggire facilmente.