Teundell'Atalanta è un obiettivo di mercato della Juventus come ormai noto. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la Juventus avrebbe già ottenuto il primo "sì" da parte del giocatore e del suo entourage. Infatti, potrebbe percepire un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni di euro annui, cifra gradita. Tuttavia ora spetta alla Vecchia Signora trovare un accordo con l'Atalanta. Strada che potrebbe rivelarsi in salita visto che il club bergamasco valuta Koopmeiners circa 60 milioni, troppi per la dirigenza bianconera che però potrebbe pensare di inserire una contropartita.