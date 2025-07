CM - La Juventus ha parlato con gli agenti di Lucca

2 ore fa



Il centravanti classe 2000 in forza all'Udinese Lorenzo Lucca piace alla Juventus. La dirigenza bianconera stando a quanto raccontato questa mattina da Calciomercato.com avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, tuttavia al momento non rappresenta una priorità per rinforzare La Rosa di Igor Tudor. Soltanto qualche contatto esplorativo. L'Udinese valuta il cartellino di Lucca 40 milioni di euro, con Napoli e Milan al momento più avanti per il suo ingaggio. L'attaccante piacerebbe inoltre ad altri 2 club di Serie A, ovvero Roma e Fiorentina.