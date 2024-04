Juventus, la decisione su Alex Sandro

Una vita alla Juventus, ma un'avventura che sta per terminare. Alex Sandro ha giocato con la Juventus 326 gare ed è a un solo passo dal record all-time di Nedved, lo straniero più presente con la maglia bianconera. Sono passati nove anni dall'arrivo nell'estate 2015 per quasi 30 milioni di euro e si sono alternate varie situazioni, legate al suo rendimento, soprattutto. Inarrestabile e incedibile prima, con un ruolo sempre più centrale per i bianconeri, poi un calo drastico con il passare del tempo, anche oltre il momento della squadra di Massimiliano Allegri. Passato da terzino a esterno a tutto campo, ora gioca da braccetto di sinistra nella difesa a tre. Ancora per poco, però. Il suo futuro, infatti, è sempre più lontano da Torino.​ Dopo il contratto rinnovato automaticamente per un'ulteriore stagione un anno fa, il classe '91 si ritrova nuovamente a scadenza il prossimo 30 giugno, e la scelta di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori, in questa fase, è diversa. Infatti, il contratto di Alex Sandro non verrà rinnovato. La decisione dalle parti della Continassa è stata presa e comunicata agli agenti del brasiliano, consapevole di dover pensare a una nuova avventura per il suo futuro. Scelte definitive, in questo senso, l'ex Porto non le ha ancora prese. In questi mesi ascolterà tutte le offerte e le proposte che gli arriveranno, dall'Europa ma non soltanto. Anzi, la destinazione più probabile a oggi sembra essere il Brasile, sottolinea Calciomercato.com.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.