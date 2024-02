Laha confermato il suo legame con, estendendo il suo contratto fino a giugno 2028 lo scorso dicembre, prolungandone la scadenza di un anno. Bremer, che guadagnava tra i 5,5 e i 6 milioni di euro netti all'anno, ha ottenuto un leggero miglioramento del salario, soprattutto attraverso bonus. Tuttavia, la nuova dirigenza ha fatto chiare le proprie intenzioni, non considerando nessun giocatore incedibile. In altre parole, tutti possono essere ceduti di fronte a un'offerta adeguata. Il Manchester United è da tempo interessato a Bremer.A giugno, gli inglesi potrebbero rivoluzionare nuovamente il loro mercato e cercano un difensore affidabile. Non sorprendentemente, lo stile di gioco del brasiliano si adatterebbe perfettamente alla Premier League. La Juventus, tuttavia, non ha intenzione di venderlo e potrebbe ripensarci solo se arrivasse un'offerta di almeno 70 milioni di euro. È da notare che nel 2022 la Juventus pagò 41 milioni di euro più 8 di bonus per portarlo a Torino, strappandolo all'Inter e mantenendolo come pilastro difensivo sotto Allegri. Se le statistiche difensive della Juventus sono tra le migliori del campionato, gran parte del merito va al totem brasiliano.