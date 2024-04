Come riportato da Calciomercato.com, dopo gli abboccamenti degli anni scorsi lasembra intenzionata a fare sul serio per Mason. La scelta dell’inglese di accettare il prestito al Getafe si è rivelata vincente per rilanciarsi dopo l'esperienza al, resa travagliata anche dalle sue note vicende personali: magie, gol (8) e assist (5). In estate tornerà a Old Trafford ma solo di passaggio: i Red Devils, infatti, non vogliono puntare su di lui per il futuro. Mason sarà quindi ceduto a titolo definitivo e può diventare un’occasione in saldo considerando che ha solo un altro anno di contratto con il club inglese. Tra le altre cose, poi, c'è da tenere presente che il Manchester United vuole Gleisona tutti i costi e potrebbe concedere una corsia preferenziale alla Juve per Greenwood.