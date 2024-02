LA JUVE ACCENDE I FARI SU THIAGO MOTTA



CONCORRENZA ELEVATA



IL BARCELLONA 'NON LO SEGUE'

Laperde in maniera netta il confronto con l'Inter, che ora si porta a 4 punti di vantaggio dai bianconeri e con una gara ancora da recuperare contro l'Atalanta. Si riducono, di conseguenza, le possibilità di vincere lo scudetto per i bianconeri, che però non perdono le speranze e continueranno a dare battaglia ai nerazzurri fino a quando la matematica lo consenitrà. Almeno, questo è lo spirito che emerge dalle parti della Continassa all'indomani della sconfitta con l'Inter, nonostante le dichiarazioni rilasciate daal termine del match lasciano intendere che il reale obiettivo sia la qualificazione alla prossima Champions.Nel frattempo però, la dirigenza bianconera sta cercando di capire se quella di continuare con Allegri anche nella prossima stagione sia la soluzione migliore , o se, invece, bisognerà pensare all'ipotesi del divorzio. Proprio per questo, Giuntoli e Manna stanno continuando a sondare il terreno su diversi fronti e stando a quanto riportato da Calciomercato.com,, che sta regalando sorprese continue con il Bologna.Qui però ci sarebbero diversi ostacoli da superare e uno è quello legato alla folta concorrenza, dato che da tempo c'èsulle tracce dell'italo-brasiliano, pronto ad affidargli la panchina qualora si arrivasse alla separazione con Pioli, che appare ormai inevitabile. Ma, che ora dovrà sostuire Xavi, fresco di esonero.Sull'argomento si è espresso anche il ds del club Blaugrana,, che ne ha parlato così ai microfoni del portale spagnolo La Vanguardia: "". Parole di smentita che per il momento, sembrano escludere il Barcellona da questa lotta, ma non è detto che le cose non possano cambiare nei prossimi mesi.