PIANO DI CONVINCIMENTO



SENZA FRETTA

La sosta per le Nazionali sta per giungere a conclusione e i giocatori dei rispettivi club ritorneranno a disposizione dei propri allenatori nelle prossime ore. In casa Juve si sta preparando la sfida alla Lazio di Igor Tudor, che nei mesi precedenti era stato accostato anche alla Juve di Max Allegri. Bianconeri che si presenteranno senza Dusan, assente per squalifica ma rientrato in gruppo nella giornata di oggi. A tenere impegnata la dirigenza della Continassa però è soprattutto quel che riguarda il futuro del serbo, con la Vecchia Signora che sembra avere le idee chiare da tempo, al contrario di DV9.Il contratto del giocatore andrà in scadenza nel 2026 e stando a come riportato anche da Calciomercato.com, l'idea della società sarebbe quella di, riducendone però la cifra che percepisce attualmente. La Juve vorrebbe cavarsela con una cifra di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, contro i 12,5 che andrebbe a percepire nelle prossime due stagioni.La decisione finale spetta a, che. Prima vuole capire quale sarà il progetto della società, se con Allegri o senza di lui, anche questo aspetto sarà fondamentale. D'altro canto, c'è da segnalare come Vlahovic, al momento, non abbia ancora ricevuto nessuna offerta da altri club e questo potrebbe giocare a favore della Juve, che però deve agire in fretta.