TRA I MIGLIORI DEL MONDO



SIRENE INGLESI

La Juve torna al lavoro dopo il ko contro l'Inter e ora c'è da preparare la prossima sfida di campionato contro l'Udinese, in programma lunedi prossimo all'Allianz Stadium. Bisogna analizzare le cose che non sono andate contro i nerazzurri, a partire dalla scarsa mole di gioco creata dalla squadra di Allegri . Ma si potrà ripartire anche da ciò che andato, come, autore di un salvataggio prodigioso su Thuram in cui è racchiuso tutto il suo potenziale.Fisicità, senso di posizione, anticipo, gioco aereo e tempo di scelta nell'intervento sono tutte caratteristiche che risaltano le sue qualità e che in breve tempo, lo hanno proiettato nella lista dei 5Basti pensare ai numeri raggiunti nella sfida di San Siro, con 9 duelli vinti, 3 palloni rubati e 41 passaggi riusciti. Se ne sono accorti anche all'estero, dato che già da alcune settimane diversi club inglesi hanno bussato alla porta della dirigenza della Continassa per cercare di negoziare una trattativa.Il primo a muoversi è stato ilche nella finestra di gennaio ha iniziato a sondare il terreno e che sarebbe disposto a versare anche 50 milioni di euro nelle casse dei bianconeri, che però ne chiedonoIntendiamoci,, ma come dichiarato da tempo, nessuno è incedibile e qualora dovesse arrivare un'offerta importante potremmo assistere a diversi scenari.