IL PIANO DELLA JUVE



NON TRAMONTA CARNESECCHI

La stagione dellasembra ormai essere compromessa e adesso l'unico obiettivo della squadra è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Motivo in più per la società della Continassa di accelerare i tempi e le operazioni di mercato in vista di quella che sarà la prossima stagione, con la speranza di farsi trovare pronti per competere su diversi fronti. In queste ore si è tornati a parlare anche del futuro della porta bianconera, cone che per il momento, non ha accennato ad eventuale divorzio. E' altrettanto evidente però, cheI rapporti tra le due società sono ottimi, ma stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ad oggi non si sono ancora intrattenuti colloqui tra le parti. Alla Juve piace e l'intenzione della società sarebbe quella diper allegerire la cifra cash da versare nelle casse del club brianzolo.Ma oltre a Di Gregorio, c'è anche un altro nome che da tempo è annotato sulla lista della dirigenza bianconera e il profilo in questione è quello di. Il suo contratto con l'Atalanta andrà in scadenza a giugno 2026 e la Dea lo valuta sulla base di circa, poco meno di quelli che servirebbero per Di Gregorio.