Juve-Samardzic, la situazione

La Juve c'è ancora per Lazar Samardzic, perché resta in contatto con il suo entourage e pure con l'Udinese, dimostrandosi assolutamente interessata allo sviluppo della situazione del talento serbo-tedesco in questa finestra di mercato dopo aver chiarito di potersi spostare in prima linea solo nel caso in cui ci fosse l'apertura del club friulano a un prestito senza obbligo di riscatto.Dall'altra parte però, resta un'operazione complicata da realizzare a gennaio. Perché da parte dell'Udinese questa apertura a cedere Samardzic in prestito senza obbligo di riscatto non c'è. In più, occhio alla Premier League e alle risorse economiche dei club inglesi.