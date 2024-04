KENAN YILDIZ, RINNOVO E MAGLIA NUMERO 10?

Lasi coccola il giovane talento turco Kenan, senza dimenticare che il prossimo 4 maggio compirà appena 19 anni. Tuttavia dalla dirigenza bianconera è considerato l'unico giocatore della rosa incedibile, a dimostrazione di quanto si crede nella crescita potenziale del giocatore. Come riferisce oggi Calciomercato.com il suo contratto è in scadenza nel 2027 ma le parti sono al lavoro per un rinnovo.I prossimi mesi saranno fondamentali per l'esplosione definitiva di Yildiz. In lui ci crede molto in primis Massimiliano Allegri, che gli concede quasi sempre spazio, i compagni, lo dimostrano le recenti parole die ovviamente anche la dirigenza bianconera. Il contratto è infatti in scadenza nel 2027 e guadagna 350 mila euro. Si lavora ad un prolungamento fino al 2029 con ingaggio di almeno 1 milione. Buona pace delle pretendenti estere comela Juve lo reputa incedibile. La maglia numero 10 al momento appartiene ancora a Paul Pogba (squalificato), ma mai dire mai, resta un sogno.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.