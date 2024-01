Il futuro di Kaio Jorge sarebbe potuto essere lontano dall'Italia. Il Santos (suo ex club) e il Bahia pensavano di poterlo riportare in Brasile in prestito fino al termine della stagione. Il classe 2022 giocava poco al Frosinone ma poi con l’arrivo di gennaio la musica è cambiata e ora Kaio segna ed è felice. La Juve segue sempre da vicino Kaio Jorge, convinta di avere tra le mani un talento che può esplodere da un momento all’altro. L’idea sarebbe quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e pensare a un nuovo prestito nella prossima stagione. Magari proprio al Frosinone in caso di permanenza in serie A.