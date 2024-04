Lavuole rinnovare il contratto di Kenan. Il fantasista turco classe 2005 ha il contratto in scadenza nel 2027 ma la Vecchia Signora vorrebbe aumentargli l'ingaggio per tenerlo all'ombra della Mole. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com attualmente Kenan guadagna 350 mila euro a stagione, l'obiettivo sarebbe un contratto fino al 2029 con ingaggio ad almeno un milione. La dirigenza bianconera infatti reputa Yildiz l'unico giocatore in rosa ad essere incedibile, buona pace delle pretendenti dai campionati esteri. La volontà è tenere Kenan a Torino il più possibile e permettergli di crescere.