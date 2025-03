CM - Juventus, Yildiz è cedibile: Mendes - e la Premier - in agguato

Yildiz lascia la Juventus? La situazione

Novanta minuti in panchina con la Fiorentina, sostituito all'intervallo contro l'Atalanta, perè un momento no. Il numero 10 della Juventus sta vivendo una stagione tra alti e bassi ma adesso ci sono dubbi su Thiago Motta anche per la gestione del talento classe 2005. Attorno a Yildiz non mancano i rumors e le voci di mercato. Ecco qual è la posizione del club bianconero e cosa può succedere in estate.Larappresenta un passaggio fondamentale per il progetto tecnico e per l’equilibrio economico della Juventus. Come riferisce calciomercato.com, "senza pass per la massima competizione continentale anche il futuro di Kenan Yildiz può diventare motivo di riflessioni approfondite: il classe 2005 è un giocatore importante per la squadra ma non incedibile".

Quanto chiede la Juventus per Yildiz

Non era passato inosservato il viaggio di Jorge Mendes a Torino poco tempo fa. L'agente, si legge, prima ha incontrato la Juventus e poi Yildiz e la sua famiglia. In passato si era fatto avanti l’Aston Villa ma non è l’unico club top della Premier League ad aver manifestato un certo interesse nei confronti del nazionale turco. Cristiano Giuntoli, riporta calciomercato.com,fin qui, racconti di 6 gol e 5 assist. Nelle prossime settimane la Juventus dovrà fare chiarezza non solo sulla guida tecnica ma anche su Yildiz, Mendes è in agguato.