Da calciomercato.com:La favola che sta scrivendo il Bologna resterà nella storia del calcio italiano. L’abilità di, la classe di Zirkzee, la potenza di Ferguson, il muro Calafiori: ingranaggi di una macchina che è partite dalle retrovie ma ora vuole chiudere tra le prime cinque. I tifosi del Bologna sognano ad occhi aperti il lieto fine con il pass per la prossima Champions League poi ci si affiderà alla sapiente guida del direttore sportivo Sartori e alla solidità del presidente Saputo per trovare un sostituto di Thiago Motta, promesso sposo della Juventus.- C’è un nome forte per la panchina del Bologna in vista della prossima stagione: Raffale Palladino. Il tecnico campano del Monza viene considerato il profilo giusto per dare continuità alla proposta tattica del Bologna. Più defilate, al momento, la candidature di Dionisi (in cerca di una nuova occasione dopo l’esonero di Sassuolo) e Pecchia che potrebbe restare al Parma con la conquista della promozione in Serie A.