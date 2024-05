Due squadre sull'ex Torino

Futuro da scrivere

La stagione diè stata ottima. Il difensore si è messo nuovamente in mostra, confermando quanto visto nella scorsa stagione e migliorando anche sotto certi punti di vista., soprattutto nella marcatura. Le statistiche parlano chiaro anche per quanto riguarda la fase offensiva. Il suo futuro però è tutto da scrivere.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono tante le squadre interessate alla gemma bianconera. In prima fila ci sarebbe il, club da sempre interessato al giocatore. In seconda fila c'è invece l', uno che i difensori li conosce molto bene. Ma è normale che un giocatore come il brasiliano susciti tanto interesse. D'altronde parliamo del miglior difensore "attaccante" in Europa, ma anche di altro. Oltre il 70% dei contrasti portati a termine, quasi il 60% di duelli vinti e anche il 70% di contrasti aerei completati.. Al momento il giocatore percepisce 5 milioni di euro, con scadenza fissata a giugno 2028. Tuttavia i due club sopracitati puntano forte sul brasiliano. Sia i Red Devils che i Colchoneros sarebbero disposti a piazzare un'offerta da 50 milioni, più un ingaggio faraonico di. La Juventus però vuole guadagnarci e vuole offerte più importanti , vicine ai, Cifra che permetterebbe ai bianconeri di incassare una ricca plusvalenza e allo stesso tempo avere la disponibilità economica necessaria per affondare su un acquisto.