In casa Juve si continua a parlare del futuro di Massimiliano Allegri, che ha il contratto in scadenza con i bianconeri nel 2025. Ad oggi, riferisce calciomercato.com, resta tutto aperto - rinnovo fino al 2027 con ingaggio ridotto rispetto agli attuali 7 milioni netti più bonus, esonero o addio consensuale - e la sensazione, mai come in questo momento, è che la palla passi proprio all’allenatore livornese, che nel maggio 2021 accettò di riprendere il timone della formazione bianconera dopo due anni di sosta, pur consapevole che la Juve che si sarebbe trovato ad allenare non sarebbe stata quella formidabile del primo ciclo vincente dal 2014 al 2019.