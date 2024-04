La Coppa Italia potrebbe rappresentare un salvagente per la stagione della Juventus, ma non influenzerà i piani di Giuntoli sul mercato: sarà necessaria una vera e propria rivoluzione per riportare la Juventus ai vertici. Il direttore sportivo bianconero punta a ridurre i tempi previsti per far ritornare la squadra competitiva per il titolo.

Il reparto che subirà i cambiamenti più significativi, sia in entrata che in uscita, sarà senza dubbio quello difensivo. L'obiettivo di Giuntoli è quello di rinforzare la Juventus con l'arrivo di Calafiori, oltre a un altro difensore centrale e un terzino destro. A riportarlo è Calciomercato.com.