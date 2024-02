Koopmeiners-Juve: la richiesta dell'Atalanta per cederlo

L'Atalanta è tornata a spingere, è tornata a volare, spinta soprattutto da uno di quegli elementi che è in grado di far fare un salto a tutta la rosa. Gasperini sta valorizzando ogni elemento, ma il centro di tutto oggi è Teun. Contro il Sassuolo è arrivato il gol numero 7 di una stagione che lo può consacrare definitivamente, leader tecnico e non solo, ma soprattutto fenomenale in ciò che fa.La Juventus ha tenuto vivi i contatti con l’Atalanta anche nelle ultime settimane, Koopmeiners resta il grande obiettivo per l’estate. La Dea però h già ribadito di non avere necessità di cassa e che sarebbe pronta a cedere l’olandese solo dinanzi a un’offerta davvero indecente. Quale? Superiore ai 60 milioni di euro, scrive Calciomercato.com. Alla Juve la prossima mossa. Intanto, il club bianconero sta valutando anche il futuro di Rabiot, che piace al Bayern Monaco - scrivono in Germania - e potrebbe anche non rinnovare. Sarebbe lui a lasciargli il posto in campo, anche se a livello economico lo sforzo dovrebbe arrivare anche da altre parti.