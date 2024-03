La Juventus continua ad essere molto interessata a Riccardo Calafiori, una delle sorprese in positivo del Bologna di Thiago Motta, che rappresenta il candidato principale per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. La valutazione di Calafiori è aumentata e il Bologna ora fissa il prezzo ben oltre i 15-20 milioni. La Juventus ha però altri assi nella manica, riferisce calciomercato.com. Come quello che porterebbe Facundo Gonzalez, oggi in prestito alla Sampdoria, in rossoblù. Il difensore uruguaiano piace al Bologna, che lo ha visionato in questi mesi. Facundo è diventato un elemento imprescindibile della Sampdoria di Andrea Pirlo.