La Juventus continua a guardare in casa Bologna per il futuro. Oltre al discorso più aperto che mai per Thiago Motta, candidato numero uno per sostituire Massimiliano Allegri, il club bianconero fa sul serio anche per Riccardo Calafiori, una delle sorprese di quest'anno. I primi contatti tra le parti hanno portato a un’apertura, netta, del giocatore alla soluzione bianconera. Ora Cristiano Giuntoli dovrà lavorare con il Bologna per arrivare a un accordo: la richiesta si aggira sui 20/25 milioni di euro. Lo riporta calciomercato.com. Calafiori piace molto anche al Napoli ma oggi la Juve è in pole e vuole chiudere un colpo considerato prioritario per la prossima stagione.