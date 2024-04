In caso di retrocessione in Serie B dell'Udinese, stando a quanto riferisce Calciomercato.com il centrocampista dell'Udinese Lazarpotrebbe liberarsi a zero dal club friulano. Il giocatore è molto legato a Dusan Vlahovic e a Kenan Yildiz, la Juventus continua a corteggiarlo da ormai lungo tempo. Qualora si liberasse a zero, la dirigenza bianconera potrebbe cogliere la palla al balzo e puntare sul giocatore che da tempo piace.