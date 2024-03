Juventus, le novità sul futuro di Soulé

Soulé come contropartita?

I 25 milioni offerti a gennaio dall'Al-Ittihad pernon bastano più: il prezzo del giocatore di proprietà della Juventus è aumentato grazie alle ottime prestazioni con il Frosinone (10 gol e 2 assist). Le prossime saranno settimane di riflessione in casa bianconera per capire il futuro dell'argentino, tutt'altro che sicuro di rimanere a Torino la prossima stagione.Come riferisceinfatti,per fare il punto della situazione sulle tante squadre che hanno manifestato un certo interesse. Soprattutto in Premier League dove in lizza ci sono anchecon la consapevolezza che servirà staccare un assegno da quasi 40 milioni per ottenere il semaforo verde dalla Juventus.L'idea alla Continassa è quella di strappare l'incasso più alto possibile per la cessione di Soulé e usare quel tesoretto per investire in altri reparti. D'altronde, i bianconeri dovranno cedere per poter fare mercato come raccontato nei giorni scorsi. In piùe questo condiziona anche il futuro di Soulé. Un'altra possibilità è quella di inserire l'argentino in un eventuale trattiva per Koopmeiners. Scenario però complesso.