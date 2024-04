Lazardell'è finito nel mirino dellacome rinforzo ideale per il centrocampo, corteggiato già dalla sessione invernale di calciomercato in cui a Torino è approdato Charly Alcaraz. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com le pretendenti per il centrocampista dell'Udinese non mancano. Infatti, oltre alla Juventus, anche Napoli e Fiorentina sarebbero in lista per trattare con il club friulano ed accaparrarsi il centrocampista. La Juventus comunque resta alla finestra tra le pretendenti, tutto aperto verso l'estate.