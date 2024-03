Nella giornata di ieri in un'intervista a La Gazzetta dello Sport il difensore olandese classe 2005 della Juventus Deanha dichiarato di voler fare ritorno a Torino nel corso della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, stando a quanto riferisce Calciomercato.com lanon vorrebbe privarsi del difensore che attualmente alla corte di Daniele De Rossi si sta mettendo in mostra e in estate farà un tentativo per trattenere ulteriormente il difensore in prestito anche la prossima stagione. Resta da vedere se la dirigenza della Vecchia Signora vorrà ascoltare eventuali richieste dai giallorossi o se abbia deciso di tenere Dean.