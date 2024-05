Filipviene valutato dalla Juventus tra i 10 ed i 15 milioni, l'esterno serbo potrebbe lasciare Torino al termine della stagione attuale, complice questa annata certamente non brillante. Come riferisce Calciomercato.com la Roma avrebbe messo gli occhi sull'ex Eintracht, ma non soltanto su Filip, nel mirino giallorosso potrebbero esserci anche altri giocatori attualmente alla corte di Massimiliano Allegri. La squadra allenata da Daniele De Rossi starebbe seguendo con grande attenzione anche la situazione legata al centrocampista americano Westonin scadenza con la Juventus nel 2025 e quindi di fronte ad un bivio: rinnovo o addio anticipato?