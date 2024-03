Juventus, le ultime sul futuro di Allegri

Allegri rinnova?

Non c'è conferenza stampa, intervista o giorno in cui non si parla del futuro di“Noi vogliamo tenere Allegri e lui è contentissimo di restare alla Juventus. A tempo debito ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme", le parole di Cristiano Giuntoli prima del Frosinone e confermate di fatto anche ieri. Ma il messaggio lanciato da Allegri nella conferenza stampa pre-Napoli apre gli spiragli di una situazione meno lineare di quel che sembra: “Non abbiamo ancora parlato con la società, sia ben chiaro a tutti. Ho ancora un anno di contratto, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Poi quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus me lo faranno sapere".In qualche modo quindi, Allegri ha fatto capire che alla Continassa si stia parlando effettivamente del futuro di unacon Max in panchina ma non si sta parlando con lui del futuro della Juve. Ma quando succederà questo? Il club a Champions acquisita, riferisce calciomercato.com, proporrà un rinnovo, con ridimensionamento dell'ingaggio però. E qui arriva il nodo cruciale per capire se Allegri e la Juventus continueranno insieme e come.Allegri ha ancora un anno di contratto, come ricorda tutte le volte in cui viene interpellato sul tema. E da parte sua, nonostante sia antistorico, non c'è l'intenzione di dare per scontata la volontà di restare solo con un rinnovo. Dall'altra parte inveceIl rischio del tilt si sta allargando quindi. : Allegri non se ne va ma non accetterà tutto in sede di rinnovo.