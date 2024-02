Juventus, Mckennie vicino al rinnovo

La delusione del mondo Juve per non poter contare su Weston Mckennie contro il Napoli (e probabilmente anche Atalanta), a causa della lussazione alla spalla che il giocatore ha subito nell'ultimo match, dimostra l'importanza che lo statunitense ha raggiunto in questa squadra. Tanto che adesso il club bianconero vuole blindarlo con un nuovo contratto.Il contratto di Mckennie è in scadenza al 30 giugno 2025, nel frattempo è però cambiato tutto attorno a lui. La Juve vuole infatti blindarlo, l'americano dal canto suo non sembra avere più in alcun modo bisogno o voglia di cambiare aria. Si procede quindi in maniera anche piuttosto spedita verso il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, rimodulando leggermente l'ingaggio che sarà compreso tra i 3 e i 3,5 milioni netti bonus inclusi. Lo riporta calciomercato.com.