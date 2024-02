La stagione di Goretzka al Bayern Monaco

18 presenze

2 gol

4 assist

A volte ritornano, è il caso di Leon Goretzka, che era stato un obiettivo di mercato della Juventus già prima che il centrocampista poi scegliesse il Bayern Monaco. Come riporta calciomercato.com, la Juve ha avviato la sua macchina, richiesta di informazioni inviata sia al Bayern che all'entourage del giocatore, in attesa di capire come e se poter effettuare la propria mossa. Un colpo di spessore a centrocampo serve, un Goretzka in fuga potrebbe diventare l'occasione giusta.Il Bayern Monaco sta pensando ad una rivoluzione e Goretzka potrebbe essere tra le cessioni eccellenti, nonostante sia ancora un punto di riferimento della squadra. Ecco i numeri in campionato del giocatore.