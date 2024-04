JUVENTUS, OCCHI SU CALAFIORI: LE CIFRE

Laha quasi raggiunto l'accordo per portare a Torino in estate Felipe Anderson, in scadenza dalla Lazio. Quindi ora la dirigenza bianconera può concentrarsi su nuovi obiettivi. In pole position c'è il difensore del Bologna Riccardo. Proprio grazie a Thiago Motta si sta affermando sempre più nel campionato italiano e nella nazionale Under 21.Il giocatore gradirebbe proseguire la sua crescita con l'attuale tecnico, che in estate potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com ci sarebbero già stati dei contatti tra il giocatore e la Juventus e ci sarebbe stata apertura totale al trasferimento a Torino. Giuntoli ora dovrà cercare un accordo con il Bologna. Le richieste sono tra ima per la Juventus è una priorità portarlo a Torino.