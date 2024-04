Il contratto che lega il centrocampista francese Adrienalla Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il centrocampista avrebbe chiesto garanzie di tipo tecnico per valutare il rinnovo, ovvero, vorrebbe capire se la Vecchia Signora può tornare competitiva nella prossima stagione. Ha sempre mercato in Inghilterra, con Manchester United e Newcastle che sarebbero pronte ad offrirgli più dei 7 milioni attualmente percepiti dalla Juventus.