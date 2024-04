Juventus, il prezzo per la cessione di Soulé

La sosta per le nazionali non è stata necessaria per ricordare le straordinarie qualità di, ma l'attaccante del Frosinone ha colto l'occasione al volo segnando un gol straordinario con la maglia dell'Argentina Sub 23 contro il Messico. Un gol "alla Soulé" , un colpo di classe assoluta come quelli che ha dimostrato in questa stagione.Tuttavia, saranno necessari altri momenti simili nelle prossime partite per raggiungere la salvezza. Fino a pochi mesi fa sembrava un, ma gli ultimi risultati della squadra di Eusebio Di Francesco hanno reso la situazione più complicata. Questo calo di forma coincide anche con un calo personale del giovane classe 2003, nonostante sia comunque stato protagonista di una stagione superba, segnando dieci gol nella sua prima vera esperienza da titolare in Serie A.Le prestazioni di Matias Soulé sono seguite con attenzione e conoscono a memoria dai. Alla fine di questa stagione,tornerà alla, la quale valuterà attentamente il suo futuro. Attualmente, l'idea predominante è quella di mantenere l'argentino nella rosa, ma diversi fattori influenzeranno la decisione finale.In primo luogo, ci sarà da considerare chi sarà l'allenatore nella prossima stagione, serimarrà o se verrà scelto un nuovo tecnico, e quale sarà la sua visione tattica. È difficile inserirein un modulo 3-5-2, mentre un 4-3-3 si adatterebbe perfettamente al suo stile.Un'altra considerazione importante riguarderà le possibili offerte per il giocatore. A gennaio, l'Al Ittihad di Gallardo ha manifestato interesse, ma tutte le parti coinvolte hanno deciso di respingere questa proposta. Tuttavia, questa tentazione potrebbe essere rivalutata in estate, soprattutto considerando che dalla Premier League si attendono anche offerte allettanti. Se le offerte dovessero superare i 30 milioni di euro, potrebbe essere presa in considerazione la cessione di Soulé.